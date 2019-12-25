XII Санкт-Петербургский форум объединенных культур стартует 24 сентября

Форум объединенных культур в Петербурге продлится до 26 сентября.

В Северной столице начал работу XII Санкт-Петербургский форум объединенных культур. Его программа рассчитана на три дня — с 24 по 26 сентября. За это время участники обсудят широкий круг вопросов, связанных с развитием культуры, сохранением традиций и укреплением культурного суверенитета.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью ТАСС напомнила, что после 2022 года организаторы пересмотрели прежние подходы и изменили название мероприятия. В него заложили идею объединяющей роли России как проводника духовных и культурных ценностей. Камерные дискуссии, которые проводились раньше, выросли в обсуждение масштабных тем — от роли культуры до суверенитета государств в условиях меняющегося мироустройства. Результат уже заметен: если в 2023 году на форум приехало около 1,3 тысячи человек, то сейчас — 2,5 тысячи, не считая участников молодежного направления.

Центральное событие форума — деловая программа. В 2026 году она включает десять секций. Среди них — "Музыкальная культура", "Кино", "Медийная культура", "Музеи", "Путь объединенных культур и технологий к культурному коду будущего", "Культурный суверенитет в XXI веке", "Культурное наследие: традиции и современность", "Цирк", "Театр" и "Образование в сфере культуры". Помимо этого, запланированы внесекционная и молодежная программы. Последняя проводится впервые.

Ключевыми мероприятиями станут сессия под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, координационный совет по культуре при Министерстве культуры России и церемония вручения Эрмитажной премии.

Молодежная программа включает три сессии: "Молодой художник и искусственный интеллект: формирование профессиональных принципов взаимодействия", "Творческие союзы России в диалоге с молодежью мира" и "Культура как ресурс для здоровой жизни". Также запланирована серия встреч мэтров культуры с молодыми участниками. Отдельные встречи проведут председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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Фото: Piter.TV