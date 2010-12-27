Фортепианный вечер в малом зале Филармонии

В Санкт-Петербурге 28 октября Александр Лубянцев даст фортепианный вечер.

28 октября в малом зале Филармонии состоится фортопианный вечер с Александром Лубянцевым. В программе: И.-С. Бах: Английская сюита № 3 соль минор; Бетховен: Соната № 31; Лист: Испанская рапсодия, Соната си минор; Прокофьев: Соната № 7 си бемоль мажор.

Александр Лубянцев – обладатель III премии на XIII Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 2007 году. На XIV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского Лубянцев получил Специальный приз критиков.

В качестве солиста Лубянцев выступал с различными оркестрами под руководством таких дирижеров, как Кристоф Поппен, Максим Федотов, Янош Фюрст, Сергей Ролдугин, Владимир Стачинский, Владимир Спиваков и Джанандреа Нозеда. Пианист также выступил со Страдивари-ансамблем Мариинского театра под руководством Игоря Группмана, исполнив Концерт № 20 для фортепиано с оркестром Моцарта.

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