Фон дер Ляйен признала, что непросто достичь единства по вопросу эмбарго на нефть из РФ

В ЕК рассказали о проработке деталей запрета на нефть из России.

Урсула Фон дер Ляйен признала, что непросто достичь единства по вопросу эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе. Соответствующее заявление глава Европейской комиссии сделала в рамках выступления на конгрессе, посвященному будущему региона. Мероприятие организовано изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung. В настоящее время, по словам спикера, в ЕК ведется активная работа по данному предложению, корректировка деталей.

Непросто достигнуть сейчас единства по быстрой реализации эмбарго на нефть…члены ЕС по-разному готовы к такому шагу. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Официальные власти Брюсселя ведут переговоры с представителями государств, прорарабывая прагматичные вопросы в сфере энергетики. В частности, изучаются возможные альтернативные поставки ресурсов.

Глава ЕК: ЕС предоставил на поддержку Украины €4 млрд за последние 10 недель.

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