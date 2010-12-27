Фольклорное шоу "Россия в сказках"

"Россия в сказках" - это яркое и интерактивное шоу, погружающее зрителей в самобытную русскую культуру. Для посетителей исполнят русские народные танцы, песни, а также продемонстрируют многообразие фольклора, который существует на территории нашей страны. Вы увидите выступления ставропольских, донских, волгоградских и кубанских казаков, казачьи песни, танцевальные миниатюры Урала и Сибири, а также многое другое. При желании можно выбрать меню для фуршета во время антракта.
Место: Большой проспект В.О., дом 65 лит. А
Цена: от 1500; Дети до 4 лет бесплатно
Фото: russiainfairytales.ru
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