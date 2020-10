Полученный металл может сравниться с нитридом галлия и кремнием.

Физики превратили алмаз в металл. Специалисты из России (Сколтех) и США (Массачусетского технологического института) смогли доказать, что наноиглы при деформации превращаются из электрического изолятора в металлический проводник с сохранением всех свойств. О работе эксперты рассказали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам авторов исследования, открытие позволит найти технологические приложения для самого твердого материала в природе. В будущем может появиться способ управляемой настройки проводящих веществ (от изоляционных до высокопроводящих).

Можно сделать запрещенную зону у алмаза такой же, как у кремния или как у нитрида галлия. Вы также можете сделать алмаз инфракрасным детектором, способным обнаруживать весь диапазон света от инфракрасной до ультрафиолетовой части спектра профессор Цзю Ли, профессор MIT

Ученые уточнили, что при снятии напряжения алмаз возвращается в свое исходное состояние. При определенной геометрии монокристаллических наноигл простой изгиб действенно металлизирует алмаз. Это происходит при деформациях ниже уровней разрушения или дестабилизации атомной структуры или перехода в графит.

Фото: Pixabay.com