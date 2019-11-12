Финны обвинили россиян в краже гимна России

Адвокаты называют претензии необоснованными.

Финские музыканты обвинили в плагиате фолк-группу "Солнцеворот" из Екатеринбурга. Иностранные артисты усмотрели недобросовестное заимствование в иной версии гимна России.

По словам участников коллектива, они выложили на YouTube клип на гимн страны. Недавно на него поступила жалоба. Выяснялось, что версия россиян похожа на финскую песню "Гимн любви".

Адвокаты называют претензии финнов необоснованными, так как национальный символ, которым является гимн России, не является интеллектуальной собственностью.

Видео: YouTube / Фолк-группа Солнцеворот