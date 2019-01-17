Finnair возобновит полеты в столицы в июле

Рейсы в Петербург и Москву на май и июнь были отменены.

Авиакомпания Finnair возобновит рейсы в Москву и Петербург в июле, сообщил перевозчик.

Все полеты, запланированные на май и июнь, были отменены. Также возобновят рейсы в Берлин, Брюссель, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Дюссельдорф, Эдинбург, Франкфурт, Гетеборг, Женеву, Гамбург, Лондон, Малагу, Манчестер, Москву, Мюнхен, Осло, Париж, Прагу, Ригу, Таллин, Стокгольм, Санкт-Петербург, Вильнюс, Вену и Цюрих. Не останутся в стороне и страны Азии.

В августе самолеты компании начнут летать в Барселону, Милан, Мадрид, Рим и Варшаву.

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