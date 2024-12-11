Финляндскому вокзалу в Петербурге исполнилось 155 лет

Чтобы лучше познакомиться с историей и атмосферой вокзала, можно воспользоваться аудиогидом проекта "Вокзалы России", доступным на территории комплекса.

Финляндский вокзал в Петербурге сегодня празднует свою 155-ю годовщину. Первое здание вокзала было возведено в 1870 году. Даже в тяжелые дни блокады Ленинграда в 1943 году вокзал продолжал работать, несмотря на закрытие остальных станций, сообщают представители пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Современный Финляндский вокзал представляет собой крупный транспортный узел с хорошо развитой инфраструктурой, обслуживающий более 24 тысяч пассажиров ежедневно.

Чтобы лучше познакомиться с историей и атмосферой вокзала, можно воспользоваться аудиогидом проекта "Вокзалы России", доступным на территории комплекса. Для этого необходимо зайти на сайт проекта и выбрать Финляндский вокзал. Интерактивная система навигации позволит вам легко ориентироваться на вокзале и откроет доступ к местам, которые обычно остаются незамеченными другими пассажирами.

Фото: Piter.TV