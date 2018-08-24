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Финансовый омбудсмен Павел Медведев: "МФО не является социальной проблемой"
Сегодня, 12:51
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lesjasap
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Финансовый омбудсмен Павел Медведев: "МФО не является социальной проблемой"

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Спикер призвал клиентов МФО не выплачивать заемы в первую неделю.

Финансовый омбудсмен по России Павел Медведев рассказал "Петербургскому дневнику" о ситуации с микрофинансовыми организациями в стране. Специалист поделился информацией о том, необходимо ли жителям беспокоиться о распространении отделений МФО.

Закредитованных граждан действительно море. Сегодня исчезли заявления от людей, которые являются должниками только одного кредитора. Типичная ситуация - это три-четыре банка и на хвосте еще три-четыре микрофинансовые организации

рассказывает спикер

Эксперт добавил, что не считает, массовое распространение МФО-займов глобальной проблемой российского общества. Согласно подсчетам специалиста,займы перед данным организациями составляют всего полтора процента от общего количества долгов населения. Одновременно с этим, наблюдается большая просрочка выплат именно в данном сегменте.

Как правило, дело не в обмане граждан. Просто большинство из них не замечают того обстоятельства, что за первые несколько дней можно заплатить по ставке 6000-7000 процентов. Законопослушные МФО, так же как банки, в правом верхнем углу договора пишут дозволенную цифру.Но при этом в условиях написано, что в первые дни ставка равна 7000%, а потом она резко падает, и в среднем за год выходит на разрешенную величину. Но заемщику, который возвращает деньги в первую неделю, заем обходится безумно дорого. Люди должны это понимать.

отмечает эксперт

Фото: Pixabay.com

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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