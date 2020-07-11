Философский факультет МГУ начнёт совместные проекты с Epic Games

Об этом сообщили на официальном сайте учебного заведения.

Философский факультет Московского государственного университета (МГУ) и разработчик компьютерных игр Epic Games заключили партнерское соглашение.

В МГУ рассказали, что их сотрудничество с игровой компанией предполагает полноценное партнёрство в научной сфере, образовательной и в сфере деловых проектов.

Участники договора хотят использовать свое сотрудничество, чтобы создать платформы для диалога между академическим, научным и отраслевым технологическим сообществами и ускорить рост и развитие разных игр в РФ.

Видео: YT / Epic Games