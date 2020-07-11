Философский факультет МГУ начнёт совместные проекты с Epic Games

Философский факультет Московского государственного университета (МГУ) и разработчик компьютерных игр Epic Games заключили партнерское соглашение.
В МГУ рассказали, что их сотрудничество с игровой компанией предполагает полноценное партнёрство в научной сфере, образовательной и в сфере деловых проектов.
Участники договора хотят использовать свое сотрудничество, чтобы создать платформы для диалога между академическим, научным и отраслевым технологическим сообществами и ускорить рост и развитие разных игр в РФ.
Видео: YT / Epic Games
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