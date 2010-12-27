Действие разворачивается в будущем, в котором из-за бумажных денег в мире распространился смертоносный вирус

Джейк Джилленхол и Джессика Честейн сыграют в экранизации игры "The Division" для стримингового сервиса Netflix. Режиссёрское кресло займет автор "Дэдпула 2" Дэвид Литч. Об этом сообщили авторы видеоигры из компании Ubisoft.

Действие игры разворачивается в будущем, в котором из-за бумажных денег в мире распространился смертоносный вирус, убив миллионы людей. Образовавшийся хаос вынуждает группу спецагентов, отправиться в центр Нью-Йорка и помочь восстановить порядок, параллельно выявив источник вируса.

Дата релиза экранизации и подробности сюжета экранизации "The Division" пока не неизвестны.

Ранее мы писали о новой экранизации "12 стульев", в которой сыгрыет Дмитрий Нагиев.

Фото: Netflix