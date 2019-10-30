Фильм о Ленине Владимира Хотиненко выйдет на большой экран 31 октября

Режиссер сделал акцент на становлении личности вождя.

В последний день октября в кинотеатрах выйдет фильм Владимира Хотиненко "Ленин. Неизбежность". В главных ролях снялись Евгений Миронов и Федор Бондарчук.

Фильм неслучайно начнут показывать с 31 октября - посередине между датами Великой октябрьский революции по старому и новому стилю. Сюжет разворачивается в 1915-1917 годах. Немецкое правительство выделяет деньги бизнесмену и революционеру Александру Парвусу (Федор Бондарчук). Мужчине предстоит найти того, кто возглавит переворот в воющей Российской империи. Так на политической арене появляется Владимир Ленин.

Фильм делает большой акцент на личности вождя.

"Мне было интересно, всем нам было интересно: а кто это сделал? Кто этот человек, который изменил мир? Пока я работал над картиной, во-первых, понял, что настоящей правды никто не узнает никогда. Во-вторых, я окончательно для себя удостоверился, что "неизбежность" - это точной подзаголовок. Этого не могло не произойти", - сказал Хотиненко.

В картине также развивается любовная линия. Роль любовницы Александра Парвуса исполнила Паулина Андреева. Женщин Ленина - Надежду Крупскую и Иннесу Арманд - исполнили Дарья Екамасова и Виктория Исакова.

Режисер "Ленин.Неизбежность" надеется на то, что ленту также покажут в Швейцарии.

Видео: HD Трейлеры / YouTube