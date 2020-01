У фильма "Молчание ягнят" появится спин-офф

Действия сериала будут происходить спустя год после событий, произошедших в фильме, то есть в 1993 году.

Телеканал CBS планирует выпустить спин-офф триллера "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs, 1991). Героиней проекта вновь станет агент ФБР Кларисса Старлинг. Об этом сообщил журнал Variety.

Действия сериала будут происходить спустя год после событий, произошедших в фильме, то есть в 1993 году. Агент Кларисса Старлинг вернётся к своей работе и продолжит искать серийных убийц и сексуальных маньяков.

По данным СМИ, проекту дали название "Кларисса". Кто исполнит главную роль, пока что не известно.

