HBO хочет снять сериал по мотивам фильма "Паразиты"

Подробности могут стать известны после церемонии вручения премии "Оскар" (9 февраля).

Сенсационный южнокорейский фильм "Паразиты" может лечь в основу нового сериала HBO. Об этом сообщило информагентство Республики Корея Yonhap News.

Фильмом заинтересовался американский медиамагнат. Окончательного решения по данному вопросу нет, но соглашение почти достигнуто. Что именно будет: спин-офф, ремейк или сиквелл, не известно. Подробности могут стать известны после церемонии вручения премии "Оскар" (9 февраля).

Социальный комедийный триллер "Паразиты" является одним из главных претендентов на "Оскар", как фильм на иностранном языке. Ранее кинолента стала лауреатом "Золотого глобуса" и номинантом BAFTA.

Видео: YouTube/ HD Трейлеры