"Паразиты" получили "Золотой глобус" за лучший иностранный фильм 

За премию в этой номинации боролись также лента "Прощание", "Отверженные", "Боль и слава" и "Портрет девушки в огне".

В четверг, 9 января, стало известно о том, что кинолента Пон Чжун Хо "Паразиты" получила "Золотой глобус" за лучший иностранный фильм. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC.

Фильм повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. По сюжету Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит нетривиальный способ решить проблемы своих родственников.

Известно, что за премию в этой номинации боролись также лента "Прощание" , "Отверженные", "Боль и слава" и "Портрет девушки в огне" .

Кроме того, в этом году впервые на "Золотой глобус" в этой категории предварительно выдвинули сразу 6 российских фильмов. Однако ни один из них не попал в окончательный список.

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Видео: YouTube / Madman Films