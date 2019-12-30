  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:34
111
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

"Паразиты" получили "Золотой глобус" за лучший иностранный фильм 

0 0

За премию в этой номинации боролись также лента "Прощание", "Отверженные",  "Боль и слава"  и "Портрет девушки в огне".

В четверг, 9 января, стало известно о том, что кинолента Пон Чжун Хо "Паразиты" получила "Золотой глобус" за лучший иностранный фильм. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC.

Фильм повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. По сюжету Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит нетривиальный способ решить проблемы своих родственников.

Известно, что за премию в этой номинации боролись также лента "Прощание" , "Отверженные",  "Боль и слава"  и "Портрет девушки в огне" .

Кроме того, в этом году впервые на "Золотой глобус" в этой категории предварительно выдвинули сразу 6 российских фильмов. Однако ни один из них не попал в окончательный список.

Ранее мы сообщали о том, что появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере. 

Видео: YouTube / Madman Films

 

Теги: золотой глобус, кино, культура, паразиты
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии