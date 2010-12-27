Фильм "Амели" на большом экране в "Ленинград Центре"

Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

"Амели" — фильм, который можно пересматривать десятки раз. В этой картине сошлось абсолютно всё — захватывающий сюжет, оригинальное эстетическое решение, актёрский состав, прекрасная музыка Яна Тирсена и гениальная режиссёрская работа. Главная героиня по имени Амели живет в своих фантазиях даже будучи став взрослой. Мир в ее представлении - чудо и волшебство. А самое главное чудо, которое всегда сопровождает ее - это любовь.

Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр" (ул. Потёмкинская, д. 4)

Цена: 750 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: скриншот фильма