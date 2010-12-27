Самолет с Филлипом Киркоровым попал в ЧП в "Домодедово"

По неподтвержденным данным, судно с певцом на борту ударилось шасси о взлетно-посадочную полосу.

Во вторник, 18 июня, самолет компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту "Домодедово". На борту лайнера находился певец Филипп Киркоров вместе с детьми. Подробности инцидента артист сообщил изданию "Говорит Москва".

По словам Киркорова, сразу же после посадки самолет вновь поднялся в небо. На борту лайнера началась небольшая паника, однако вскоре воздушное судно благополучно село.



Надо отдать должное профессионалам лётчикам, которые справились с этой внештатной ситуацией достойно. Мы все живы, здоровы, слава богу",

- сказал артист.

По неподтвержденным данным, судно ударилось шасси о взлетно-посадочную полосу, после чего экипаж лайнера принял решение уйти на второй круг. В результате происшествия никто не пострадал. Комментариев от представителей S7 пока не поступало.

Напомним, что певец возращался в Москву из Болгарии, куда он прилетел со своим новым шоу "Цвет настроения".

Фото: vk.com/official_kirkorov, скриншот flightradar24