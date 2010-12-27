Фигурант дела о теракте в петербургском метрополитене признал вину

Обвиняемый в теракте в метро Петербурга признал свою вину.

Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела гражданина Киргизии Обида Абдыраимова, который обвиняется в содействии террористической деятельности и обучении предполагаемого исполнителя теракта в метрополитене Петербурга. Он принял особый порядок процесса и признал вину.

На первом заседании, которое состоялось сегодня, 14 декабря представитель прокуратуры зачитал обвинение Абдыраимову, который подтвердил свою вину. Злоумышленник не оспаривает свое причастность в вербовке, которая практически всегда проходила у Соборной мечети на Петроградской стороне. Среди его "сторонников" был земляк Акбаржон Джалилов. Известно, что его тело обнаружили в эпицентре взрыва в вагоне электропоезда метро 3 апреля 2017 года.

Уточняется, что дело Абдыраимова слушается в особом порядке: не исследуются доказательства, не проводятся допросы свидетелей и прочих атрибутов состязательного процесса.

Абдыраимов обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей "Содействие террористической деятельности".