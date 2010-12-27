Фестиваль воды

Фестиваль водных развлечений примет выставочный комплекс "Ленэкспо".

На берегу Финского залива 22 и 23 июля пройдет мокрый и брызгающийся фестиваль. Мероприятие будет полностью посвящено воде: развлечения, лекции и концерт. Всем желающим расскажут об очистке воды известные экологи и экологические общественные объединения, которые популяризируют уважительное, бережное отношение к воде.

Можно будет поучаствовать в пенных забавах, запустить мыльные пузыри, отдохнуть у фонтанов и в специальных зонах, а также посетиьт кинотеатр под открытым небом. Подкрепиться можно будет на фестивале супа, который пройдет тут же. В концертно-развлекательной программе фестиваля примут участие популярные артисты петербургской эстрады.

Входной билет 200 рублей, для льготников - 100 рублей, дошкольники – бесплатно.

