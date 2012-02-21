С 9 по 10 декабря, на двух этажах и в подвальных лабиринтах Юсуповского дворца, по адресу Литейный пр., 42, состоится фестиваль современного искусства «Дворцовый переворот».

Двухдневная программа «Дворцового переворота» включает в себя большую выставку современного искусства, fashion show, ярмарку дизайнерской одежды и handmade, аукционы «La pomp» и «Дешёвка», выступление поэтов, лекции, перформансы, «дворцовый» квест, а в завершении, гостей фестиваля ожидает – Бал-маскарад в сопровождении электронной музыки.

Концепция фестиваля представляет не только идею революции как синонима - переворота, но также несет смысл оценки чувственного восприятия на искусство 21 века в изменчивых интерьерах дворцовых залов и кулуаров андеграунда. Это игра в противоположности, игра масок, одновременное ощущение полярностей.

Участники выставки: Серж Кирчано, Нил Эксколор, Иван Тузов, Александр Губанов, Виктор Эль-Сафади, Александр Гущин, СПТК, Кирилл Шаманов, Слава ПТРК, Лиза Щербина, Денис Лютый и Александр Воланский (проект SLPVL), Anton Walker, Хиоши , Владимир Абих, Татьяна Плащинская, Виталий Киселев, Роман Барсуков, Эрик Бронза, Надежда Михайлова, Элина Суфьянова, Максим Грачев, Яна Березовкая, Платон Петров, Александр Салатюгин, Анастасия Яковлева (25)



Участники показа мод: Алико Вартомо, BRANDMAUER, Christine Ree , A MON AVIS KeehlAnnaDesign Наталья Трофименко Ирина Макарова МАНЯХИНА, LIZARINA. Супер Модель - Марика Филлипова