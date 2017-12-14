В Петербурге случился «дворцовый переворот»! С таким громким названием на выходных прошел фестиваль современного искусства.

На двух этажах и в подвальных лабиринтах Литейного дома княгини Юсуповой расположился большой фестиваль. Здесь представлены картины современных художников, перфомансы, хэндмейд-ярмарка и фешн-шоу.

Фестиваль «Дворцовый переворот» - это первый проект фонда современного искусства. Главная цель – объединить всех представителей этого направления.

Организаторы поставили своей целью сочетать несочетаемое. Именно поэтому, в старинных интерьерах дворцовых залов были установлены объекты арта 21 века.

В фешн-шоу приняли участие 15 дизайнеров. Они представили модели одежды как на детей, так и на взрослых.

Петербургский дизайнер Жанна Диброва представила свою первую коллекцию. Как говорит сама дизайнер, это платья для особого случая.

Начинающий дизайнер Яна Колягина представила роскошную коллекцию платьев и комбинезонов. Каждая из моделей совмещает в себе соблазнение и сдержанность.

Ярким финалом мероприятия стал показ видеоинсталяции петербургского дизайнера, известного далеко за пределами Родины – Мадины Абидовой. Именно эта серия работ художника была высоко оценена Томом Фордом.

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Вера Иптышева, Петр Кудряшов