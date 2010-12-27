"Стереотипы будущего" – символический мост между прошлым и настоящим.

В Петербурге в день народного единства пройдет уникальный фестиваль современных этнических искусств "Стереотипы Будущего". Он состоится в "Музее стрит-арта". Цель фестиваля – соединение современного искусства с фольклорными мотивами различных народов России. "Стереотипы будущего" – символический мост между прошлым и настоящим.

Программа фестиваля:

- Паблик-ток "Традиции в современном художественном контексте". Участники: автор и продюсер проекта "Стереотипы будущего" Алёна Халепо, автор и продюсер фестиваля-кочевника "Русская сказка" Ксения Орлова, режиссёр "Кибер-Пушкин, digital-оперы о царе Салтане" Виталий Лабутин

- Театральные выступления: "Вайт Вайт Стори" от независимой театральной компании "Брабан" и созданный в рамках фестиваля-кочевника "Русская сказка" перформанс "Два весёлых гуся".

- Выступления музыкальных и танцевальных коллективов из разных точек страны от Коми до Северного Кавказа.

- Завершение фестиваля – "Кибер-Пушкин, digital-опера о царе Салтане" - работа выпускников Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова.

В течение всего дня будет работать художественная выставка "Стереотипы будущего", которая в октябре была представлена в Москве. В экспозиции – работы Ярослава Пикулева, Константина Золотарёва, Михаила Бронского, Марины Галкиной.

Вход на фестиваль свободный, по предварительной регистрации: https://stereofuture.timepad.ru/event/1094171/

Фото: организаторы