Фестиваль сирени состоится в Гатчине

Специально подготовленные экскурсии по Императорскому саду позволят погрузиться в атмосферу исторических садов и насладиться великолепием природы.

В ближайшие выходные Гатчина открывает двери для всех желающих посетить крупнейший фестиваль сирени.

Специально подготовленные экскурсии по Императорскому саду позволят погрузиться в атмосферу исторических садов и насладиться великолепием природы. Для детей и взрослых предусмотрены интерактивные мастер-классы, которые сделают праздник ярким и запоминающимся событием. Желающим освоить живописное мастерство предлагается поучаствовать в занятии по рисованию, где можно научиться изображать прекрасные пейзажи цветущего сада.

Также организована ярмарка декоративных растений, предоставляющая уникальную возможность обзавестись молодыми растениями и превратить собственный участок в райский уголок.

Начало фестиваля запланировано на 12 часов дня 7 июня. Мероприятие подарит отличный повод весело провести время в семейном кругу и почувствовать очарование весенних красок природы.

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Фото: Pxhere