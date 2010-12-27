Фестиваль паблик-арта "Дворы капеллы"

"Дворы Капеллы" – это коллаборация современного и классического искусства под открытым небом. Художники разных направлений заполнили заполнили двор на набережной реки Мойки различными арт-объектами. В этом году участие приняли музей архитектурной художественной керамики "Керамарх", студенты художественно-технического института, "Императорские сады России". Посмотреть инсталляцию можно каждый день с 1 июля и до конца лета.
Место: набережная реки Мойки, 20
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ Капелла Санкт-Петербурга
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