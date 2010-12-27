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Фестиваль паблик-арта "Дворы капеллы"
Сегодня, 10:00
482
nastya960

Фестиваль паблик-арта "Дворы капеллы"

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Знаменитые дворы Капеллы наполнились инсталляциями и классическими скульптурами. Фестиваль продлится до конца августа.

"Дворы Капеллы" – это коллаборация современного и классического искусства под открытым небом. Художники разных направлений заполнили заполнили двор на набережной реки Мойки различными арт-объектами. В этом году участие приняли музей архитектурной художественной керамики "Керамарх", студенты художественно-технического института, "Императорские сады России". Посмотреть инсталляцию можно каждый день с 1 июля и до конца лета. 

Место: набережная реки Мойки, 20 

Цена: Бесплатно 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Капелла Санкт-Петербурга 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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