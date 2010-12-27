В Петербурге покажут китайского кино с субтитрами

На открытии фестиваля будут присутствовать китайский режиссёр Франт Гво и актёр Джеки Ву.

С 6 по 10 июня в Петербурге пройдёт фестиваль китайского кино. Открытие фестиваля состоится 6 июня в 18:30 в кинотеатре "Аврора". Показы также будут проходить и в кинотеатре "Пик", который находится на Сенной площади. На открытии фестиваля будут присутствовать китайский режиссёр Франт Гво и актёр Джеки Ву.

В первый день фестиваля зрители увидят фильм Гво "Блуждающая Земля". В программе заявлены такие фильмы, как "Кунг-фу йога", "Великая стена", "Экстраординарная миссия", "Я принадлежу тебе". Фильмы будут показывать на китайском языке с русскими субтитрами.

"Фестиваль китайского кино 2019" - своеобразный ответ китайских кинематографистов на "Неделю российского кино", прошедшую с 14 по 21 апреля 2019 года в городах Пекин и Сучжоу.

Фото: avrora.spb.ru