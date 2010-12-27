Фильмы покажут на языке оригинала с субтитрами.

С 6 по 10 июня в Петербурге пройдёт фестиваль китайского кино. Открытие фестиваля состоится 6 июня в 18:30 в кинотеатре "Аврора". Показы также будут проходить и в кинотеатре "Пик", который находится на Сенной площади.

На открытии фестиваля будут присутствовать кинематографисты. к примеру, режиссёр Франт Гво и актёр Джеки Ву специально приедут в Петербург из Китая. В первый день фестиваля зрители увидят фильм Гво "Блуждающая Земля". В программе заявлены такие фильмы, как "Кунг-фу йога", "Великая стена", "Экстраординарная миссия", "Я принадлежу тебе". Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте кинотеатра "Аврора".

Адрес: Невский пр., 60, м. Гостиный двор, м. Невский проспект

Возрастное ограничение: 16+

Билеты можно получить у администратора в день показа.

Фото: pixabay.com