Организаторами фестиваля стали центр "ГИЛЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" и агентство "Светлая музыка".

На фестивале каждый сможет почувствовать атмосферу Израиля и познакомиться с современными еврейскими традициями: послушать зажигательную музыку, попробовать особую еду и посетить мастер-классы. Организаторами этого мероприятия стали еврейский центр "ГИЛЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" и агентство "Светлая музыка".

Специально для гостей фестиваля было сварено интересное пиво, руку к которому приложили организаторы. За основу взяли один из самых известных в Израиле продуктов – шоколадку "Пара", что означает корова. Эта сладость имеет интересную историю, которую поведал соучредитель пивоварни Brew Division Андрей Руфимский.

В 1934 году латвийский фабрикант Элиягу Фромченко переехал в Палестину вместе с кондитерским производством и стал выпускать шоколад. Плитка была толще общепринятой, поэтому ее стали называть "толстушкой". Впрочем, это название не прижилось, а вот корова на этикетке даже очень. Сам бизнесмен процветал не только на родине, но и за ее пределами. "Пара" можно найти в каждом израильском супермаркете.

Адрес: клуб "Морзе", порт "Севкабель", Кожевенная линия, 40Д

Возрастное ограничение: 0+

Цена билета: от 700 рублей.

Фото: Фестиваль еврейской культуры "ОЙ! ВЕЙ" / ВК.