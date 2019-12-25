Фестиваль цветов в Петербурге состоится в начале сентября этого года

Темой фестиваля станет футбол.

В этом году Фестиваль цветов в Петербурге всё-таки состоится. В пресс-службе комитета по развитию туризма рассказали "Невским Новостям", что ежегодное мероприятие пройдет в начале сентября, но с ограниченным участием в связи с эпидемиологической обстановкой в городе.

В начале июня стало известно, что в Петербурге перенесут дату проведения Фестиваля цветов. Такое решение было принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Мероприятие было запланировано на 12 июня этого года.

Фестиваль цветов — торжество, совмещающее флористическое шоу с выступлениями уличных артистов и парадом духовых оркестров.

Ранее площадка Roof Place сообщила об изменениях в датах концертов.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов