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В Петербурге перенесли дату проведения Фестиваля цветов
Сегодня, 18:49
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В Петербурге перенесли дату проведения Фестиваля цветов

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Такое решение было принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

В Петербурге перенесли дату проведения Фестиваля цветов. Об этом сообщили организаторы мероприятия на странице в социальной сети ВКонтакте вечером 2 июня.

Известно, что такое решение было принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Но организаторы мероприятия порадовали петербуржцев новостью, что Фестиваль всё-таки состоится этим летом. Однако точная дата на данный момент неизвестна. 

Даты проведения Фестиваля уточняются,

– говорится в сообщении.

Напомним, что мероприятие было запланировано на 12 июня этого года. А темой фестиваля станет футбол.

Ранее мы писали, что Metronomy, SKYND и Daði Freyr не выступят на Stereoleto-2021.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов

Теги: мероприятие, перенос, фестиваль цветов
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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