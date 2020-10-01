В Петербурге перенесли дату проведения Фестиваля цветов. Об этом сообщили организаторы мероприятия на странице в социальной сети ВКонтакте вечером 2 июня.
Известно, что такое решение было принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Но организаторы мероприятия порадовали петербуржцев новостью, что Фестиваль всё-таки состоится этим летом. Однако точная дата на данный момент неизвестна.
Даты проведения Фестиваля уточняются,
– говорится в сообщении.
Напомним, что мероприятие было запланировано на 12 июня этого года. А темой фестиваля станет футбол.
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Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов
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