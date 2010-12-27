Ко Дню воинской славы России в Сампсониевском саду проведут ежегодный культурно-исторический фестиваль.

Уже не первый год День воинской славы России в Петербурге отмечают культурно-историческим фестивалем "За Россию и российское благочестие". Название фестиваля - это слова, сказанные Петром I перед Полтавской битвой. В этом году перед петербуржцами и гостями выступят военные реконструкторы разных эпох. Также в саду расположатся несколько зон, в одной будет детская игровая площадка, в другой зона мастер-классов, а также поле со стрельбой из лука и арбалета. Также в саду развернутся ярмарка и выставка военной техники.

Место: Сампсониевский сад (ул. Гренадерская, 10Б)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 6+

Фото: ВК/ Фестиваль "За Россию и российское благочестие"