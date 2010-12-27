Фестиваль "Summer Music Park"

Посетители смогут отрешиться от суеты города и отдохнуть на природе под звуки инструментальной музыки.

"Summer music park" - это крупнейший опен-эйр инструментальной музыки. Все концерты пройдут под кронами деревьев Ботанического сада. Посетители окунутся в мир классической музыки в окружении природы. В 2018 году на фестиваль пришли более 3000 человек.

Опен-эйр будет длиться четыре дня, в каждый подготовлена своя концертная программа. Во второй день фестиваля зрителям исполнят популярные произведения Чайковского, Шуберта, Брамса, Штрауса в исполнении солистов Филармонии и Мариинского театра, "A Tempo Orchestra". В качестве дирижера выступит Антон Гаккел.

Место: ул. Профессора Попова, д.2

Цена: от 1000 рублей

Фото: music-park.ru