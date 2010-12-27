Фестиваль "Почерк" покажет в Петербурге 17 спектаклей за день

Самые выносливые зрители смогут получить дополнительное поощрение от организаторов.

В Петербурге состоится театральный фестиваль "Почерк". В его рамках в течение одного дня гости смогут увидеть 17 постановок. Организаторы отметили, что самые выносливые получат призы. Необычный зрительский опыт петербуржцы смогут получить 19 августа.

В мероприятии участвуют труппы из разных городов и стран. Заявки подтвердили коллективы из Петербурга, Москвы, Минска, Белгорода. Основной темой для выступление станет "Человек". Мини-перформансы будут представлять собой всевозможные жанры и формы. Гости увидят пластические этюды, драматические пьесы, физический театр, музыкальные постановки, сказки, танцы, моноспектакли и другое.

Посетить мероприятие можно будет бесплатно с 13 до 21 часа. Место проведения - Биржевая линия, 10.

Фото: Piter.tv