Фестиваль Petshop Days 2019

Крупнейший фестиваль владельцев собак и кошек.

На два дня Елагин остров превратится в волшебное место – Петландию – где домашние животные и люди живут в мире, гармонии и взаимном уважении. На фестиваль можно прийти как со своим питомцем, так и просто провести время в компании других владельцев и любителей домашних животных. В кошачьем городе Муррсити гостей будут ждать кото-кафе. Верных собачников ждёт провинция Догсельдорф. Музыкальную часть фестиваля представят известные группы IOWA и "Увула", певицы Гречка и Наадя. Также на второй день фестиваля ожидается собачий показ мод.

Место: Елагин остров

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ PETSHOP DAYS 2019