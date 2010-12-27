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Фестиваль PRESENT PERFECT
Сегодня, 16:00
1484
nastya960

Фестиваль PRESENT PERFECT

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Масштабный ежегодный фестиваль электронной музыки и современного искусства.

Фестиваль электронной музыки пройдет в Петербурге уже в пятый раз. В планах - насыщенная трехдневная программа, которая включает в себя концерт-открытие, серию пре-пати, образовательный блок и основное 20-часовое музыкальное событие, а также заключительную воскресную вечеринку на набережной. На фестиваль приедут немецкая электро-дива Helena Hauff,  британский гуру с 30-летним стажем Andrew Weatherall,  голландские рокеры Dollkraut, израильтяне Red Axes, японская техно-легенда DJ Nobu и другие. 

Место: Общественное пространство "Севкабель Порт" (Кожевенная линия, д. 40)

Цена: от 4000 рублей 

Возрастное ограничение: 18+

Фото: kudago
 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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