Фестиваль PRESENT PERFECT

Масштабный ежегодный фестиваль электронной музыки и современного искусства.

Фестиваль электронной музыки пройдет в Петербурге уже в пятый раз. В планах - насыщенная трехдневная программа, которая включает в себя концерт-открытие, серию пре-пати, образовательный блок и основное 20-часовое музыкальное событие, а также заключительную воскресную вечеринку на набережной. На фестиваль приедут немецкая электро-дива Helena Hauff, британский гуру с 30-летним стажем Andrew Weatherall, голландские рокеры Dollkraut, израильтяне Red Axes, японская техно-легенда DJ Nobu и другие.

Место: Общественное пространство "Севкабель Порт" (Кожевенная линия, д. 40)

Цена: от 4000 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: kudago

