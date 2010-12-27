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Фестиваль "Опера - всем"
Сегодня, 17:00
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nadezhda_sib

Фестиваль "Опера - всем"

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Последний день международного фестиваля, на котором можно увидеть и услышать мировые шедевры оперы.

Восьмой Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем" проходит в Петербурге в период с 12 по 21 июля. Это отличная возможность бесплатно насладиться шедеврами оперной классики под открытым небом. Основным организатором фестиваля выступает Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл". Каждый раз фестиваль проходит в разных местах, но это обязательно open-air. В воскресенье, 21-го июля, в программе Россини "Севильский цирюльник". Также будет торжественное закрытие фестиваля. 

Место: ГМЗ "Царское село", парадный плац Екатерининского дворца

Вход: свободный

Фото: vk.com/opera_vsem2019

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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