Петербуржцы могут бесплатно послушать и посмотреть лучшие отечественные и зарубежные оперные спектакли.

Восьмой Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем" проходит в Петербурге в период с 12 по 21 июля. Это отличная возможность бесплатно насладиться шедеврами оперной классики под открытым небом. В четверг, 18-го июля, в программе Римский-Корсаков "Майская ночь". Основным организатором фестиваля выступает Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл". Каждый раз фестиваль проходит в разных местах, но это обязательно open-air.

Место: ЦПКиО им.С.М.Кирова

Вход: свободный

Фото: vk.com/opera_vsem2019