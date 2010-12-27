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Фестиваль "Опера - всем"
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Фестиваль "Опера - всем"

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Петербуржцы могут бесплатно послушать и посмотреть лучшие отечественные и зарубежные оперные спектакли.

Восьмой Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем" проходит в Петербурге в период с 12 по 21 июля. Это отличная возможность бесплатно насладиться шедеврами оперной классики под открытым небом. В четверг, 18-го июля, в программе Римский-Корсаков "Майская ночь". Основным организатором фестиваля выступает Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл". Каждый раз фестиваль проходит в разных местах, но это обязательно open-air.

Место: ЦПКиО им.С.М.Кирова 

Вход: свободный

Фото: vk.com/opera_vsem2019

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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