Фестиваль Odyssey

Крупнейший фестиваль костюмов и актуальной музыки возвращается в Северную столицу.

Пространство "Люмьер-Холла" и прилегающая территория на одну ночь перевоплотятся в мифическую Атлантиду. На вечер организаторы ждут гостей в соответствующих костюмах. Если своего нет, то можно приобрести наряд прямо на фестивале. В зоне chillout-пространстве The Dome можно будет насладиться звучанием старинных экзотических инструментов, а площадка Flying Circus объединит ведущих электронных музыкантов из Испании, Германии, Великобритании, Нидерландов и России. Помимо музыки и завораживающей панорамы в "Люмьер-Холле" расположится рынок с раритетными товарами и артефактами из разных уголков планеты.

Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл", Набережная Обводного канала, д. 74, лит. Д

Цена: от 2000 до 40000 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Odyssey Festival