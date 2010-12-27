Фестиваль О, да! Еда!

Фестиваль для тех, кто любит еду или же хочет узнать о ней больше.

"О, да! Еда!" - это самый масштабный гастрономический фестиваль в России. Участники смогут попробовать даже самые редкие национальные кухни. Это праздник для гурманов, которые готовы удивить себя чем-то новым и необычным, или же для тех, кто давно хотел попробовать традиционные блюда различных стран.

Фестиваль готовит не только пищу для желудка, но и для ума. Шеф-повара проведут мастер-классы по приготовлению вкусных угощений. Образовательный блок будет состоять из лекций о food-трэвеллинге, гастрономических тенденциях и особенностях разных кухонь.

Атмосферу создаст музыкальные программа. В течение всего дня на сцене будут выступать инди-поп исполнители, а вечером на большой сцене зажгут хедлайнеры фестиваля.

Место: Приморский парк победы (Крестовский проспект, 23А)

Цена: 400 рублей

Фото: odaeda.me