Фестиваль Metal Gates

14 апреля под крышей клуба "Zoccolo 2.0" соберутся фанаты музыкального жанра metal

В прошлом году фестиваль собрал вокруг себя множество фанатов жанра, и вот он снова в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля Metal Gates выступят российские метал-группы: Two Winters, Strontium и Antillia.

Начало в 18:00