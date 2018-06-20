Фестиваль Metal Gates

В прошлом году фестиваль собрал вокруг себя множество фанатов жанра, и вот он снова в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля Metal Gates выступят российские метал-группы: Two Winters, Strontium и Antillia.
Начало в 18:00
14 апреля под крышей клуба "Zoccolo 2.0" соберутся фанаты музыкального жанра metal
В прошлом году фестиваль собрал вокруг себя множество фанатов жанра, и вот он снова в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля Metal Gates выступят российские метал-группы: Two Winters, Strontium и Antillia.
Начало в 18:00
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