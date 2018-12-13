Фестиваль "Маркет у моря"

Фестиваль нескучных вещей откроется в первые дни мая в пространстве "Севкабель Порт".

На этот раз в "Севкабель Порт" приедут дизайнеры не только из Москвы и Петербурга, но и из Пскова, Казани, Екатеринбурга и Прибалтики. Из Татарстана прямиком на выставку привезут домашние чеддер и качотту с томатами, бри и камамбер. Москвичи Long River ("Лонг Ривер") привезут сумки из телячьей кожи. Также в данном пространстве можно найти минеральную косметику и одежду от самых незаурядных дизайнеров. Фудкорт с отличным стритфудом и крафтовые пивоварни будут как всегда на высоте. По части развлечений на "Маркете у Моря" запланирована отдельная программа.

Место: Общественное пространство "Севкабель Порт" (Кожевенная линия д.40)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Маркет у моря/ ВК