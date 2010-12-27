Фестиваль "Лисицы"

Целый день историй и фотографий с пушистыми зверьками.

Целый день с возможностью провести время с лисами. Этот фестиваль в "Этажах" устраивают уже не в первые, звери сильно полюбились петербуржцам.

У каждой лисицы своя история и характер, владельцы животных расскажут, как познакомились со своими пушистыми питомцами, как с ними живут и какие лисьи привычки их удивляют.

С фестиваля можно унести новые знания, эмоции и, конечно, фотографии на память.

Организаторы отмечают, что на лисьем дне нет животных, изъятых из природных условий. Всех лисиц-участников выкупили с пушных ферм или вывели в неволе.

Цена: 150 рублей, дети до 7 лет бесплатно

Адрес: Лофт-проект "Этажи", Лиговский пр., 74

Фото: pixabay