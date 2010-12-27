Фестиваль "Лисицы"

Целый день с возможностью провести время с лисами. Этот фестиваль в "Этажах" устраивают уже не в первые, звери сильно полюбились петербуржцам.
У каждой лисицы своя история и характер, владельцы животных расскажут, как познакомились со своими пушистыми питомцами, как с ними живут и какие лисьи привычки их удивляют.
С фестиваля можно унести новые знания, эмоции и, конечно, фотографии на память.
Организаторы отмечают, что на лисьем дне нет животных, изъятых из природных условий. Всех лисиц-участников выкупили с пушных ферм или вывели в неволе.
Цена: 150 рублей, дети до 7 лет бесплатно
Адрес: Лофт-проект "Этажи", Лиговский пр., 74
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )