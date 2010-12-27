Уютный осенний фестиваль в Павловском парке.

IV международный фестиваль "Кофе&Jazz" - это отличная возможность полюбоваться видами Павловского парка, послушать джаз в живом исполнении, принять участие в различных мастер-классах и узнать больше о кофе.

Гостем фестиваля 5 октября станет легенда джаза Давид Голощекин и его ансамбль, он выступит в "Розовом павильоне". Там же пройдут мастер-классы по танцам школы Любови Гетцовой. Любой желающий сможет познакомиться с различными танцевальными направлениями, например, буги-вуги, джайвом, чарльстоном и другими. Одна из изюминок события - выступление музыкантов из Кубы.

Любители кофе попробуют авторские кофейные напитки в Круглом зале и пообщаются с бариста, который раскроет секреты приготовления отличного кофе.

Вход осуществляется по билетам в парк.

Место: Государственный музей заповедник "Павловск"

Фото: предоставлено организатором