IV международный фестиваль "Кофе&Jazz" - это отличная возможность полюбоваться видами Павловского парка, послушать джаз в живом исполнении, принять участие в различных мастер-классах и узнать больше о кофе.
Гостем фестиваля 5 октября станет легенда джаза Давид Голощекин и его ансамбль, он выступит в "Розовом павильоне". Там же пройдут мастер-классы по танцам школы Любови Гетцовой. Любой желающий сможет познакомиться с различными танцевальными направлениями, например, буги-вуги, джайвом, чарльстоном и другими. Одна из изюминок события - выступление музыкантов из Кубы.
Любители кофе попробуют авторские кофейные напитки в Круглом зале и пообщаются с бариста, который раскроет секреты приготовления отличного кофе.
Вход осуществляется по билетам в парк.
Место: Государственный музей заповедник "Павловск"
Фото: предоставлено организатором
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