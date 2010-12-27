Фестиваль EPICENTROOM

Крупнейшее аудиовизуальное представление.

Международный аудиовизуальный фестиваль будет посвящен новым медиа, саунд-арту, видео-арту и новым форматам современной музыки. В мероприятии примут участие более 50 художников и музыкантов из разных стран - Перу, Франции, России, Бельгии, Швейцарии, Эстонии.

На два дня арт-центр превратится в площадку для аудио-видео-перфомансов с разнообразной программой. Фестиваль продлится два дня и закончится 29 сентября в 22:00.

Место: Арт-центр "Пушкинская-10" (Лиговский проспект, 53)

Фото: vk.com/epicentroomfest