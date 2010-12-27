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Фестиваль EPICENTROOM
Сегодня, 16:00
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nadezhda_sib

Фестиваль EPICENTROOM

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Крупнейшее аудиовизуальное представление.

Международный аудиовизуальный фестиваль будет посвящен новым медиа, саунд-арту, видео-арту и новым форматам современной музыки. В мероприятии примут участие более 50 художников и музыкантов из разных стран - Перу, Франции, России, Бельгии, Швейцарии, Эстонии. 

На два дня арт-центр превратится в площадку для аудио-видео-перфомансов с разнообразной программой. Фестиваль продлится два дня и закончится 29 сентября в 22:00. 

Место: Арт-центр "Пушкинская-10" (Лиговский проспект, 53)

Фото: vk.com/epicentroomfest

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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