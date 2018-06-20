Фестиваль "Дни Александра Блока в Петербурге"

На улицах и в музеях города пройдёт фестиваль самого петербургского поэта XX века Александра Блока.

Александр Блок родился и прожил большую часть жизни в Петербурге. Писатель больше всего любил весну. Поэтому именно весной в память о поэте пройдет фестиваль. С 20 апреля по 15 мая жителей и гостей города ждут лекции, выставки, экскурсии и другие интересные события, организованные при поддержке Фонда президентских грантов. Представления и перфомансы будут проходить не только в стенах театра, но и на улице. Тематические выставки организуют в Музее железных дорог России и БДТ имени Товстоногова.

Подробная информация о датах, местах и событиях будет появляться на сайте фестиваля, в группе "ВКонтакте" и в "Инстаграм".

Возрастное ограничени: 12+

Фото: Дни Александра Блока в Петербурге/ ВК