Фестиваль "Держи лапу!"

Фестиваль будет проходить уже второй раз и поможет обрести кошкам и собакам новые семьи. Многие городские приюты на одной площадке соберут подопечных, с которыми можно познакомиться и поиграть. В поддержку бездомным собратьям на фестиваль приедут и домашние собаки: они покажут спортивные и танцевальные номера и докажут, что проводить время с питомцем — это весело и полезно. Также будет и благотворительный сбор на нужды приютов.
Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" (Набережная Обводного канала, д. 74а)
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Держи лапу/ ВК
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