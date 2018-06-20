Фестиваль "Держи лапу!"

Для тех, кто давно ищет верного друга и готов подарить дом собаке или кошке из приюта, в "Люмьер-холле" устроят фестиваль-пристройство.

Фестиваль будет проходить уже второй раз и поможет обрести кошкам и собакам новые семьи. Многие городские приюты на одной площадке соберут подопечных, с которыми можно познакомиться и поиграть. В поддержку бездомным собратьям на фестиваль приедут и домашние собаки: они покажут спортивные и танцевальные номера и докажут, что проводить время с питомцем — это весело и полезно. Также будет и благотворительный сбор на нужды приютов.

Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" (Набережная Обводного канала, д. 74а)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Держи лапу/ ВК

