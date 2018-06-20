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Фестиваль "Держи лапу!"
Сегодня, 12:00
497
nastya960

Фестиваль "Держи лапу!"

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Для тех, кто давно ищет верного друга и готов подарить дом собаке или кошке из приюта, в "Люмьер-холле" устроят фестиваль-пристройство.

Фестиваль будет проходить уже второй раз и поможет обрести кошкам и собакам новые семьи. Многие городские приюты на одной площадке соберут подопечных, с которыми можно познакомиться и поиграть. В поддержку бездомным собратьям на фестиваль приедут и домашние собаки: они покажут спортивные и танцевальные номера и докажут, что проводить время с питомцем — это весело и полезно. Также будет и благотворительный сбор на нужды приютов. 

Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" (Набережная Обводного канала, д. 74а)

Цена: Бесплатно 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Держи лапу/ ВК
 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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