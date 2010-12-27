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Фестиваль "День Д - 89"
Сегодня, 12:00
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Фестиваль "День Д - 89"

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С 31 августа по 2 сентября в Петербурге пройдут различные лекции, экскурсии на тему творчества и жизни Сергея Довлатова.

На протяжении трех дней в Петербурге будет проходить фестиваль, посвященный писателю Сергею Довлатову "День Д - 89". Его посвятят юбилею 89-го года, в котором прозаик вернулся на родину благодаря появлению его книг в СССР. Посетителей ждет насыщенная программа, всего планируется более 40 событий - от лекций и экскурсий до концертов и уличного праздника. 

В воскресенье, 1 сентября, петербуржцев ждет презентация книг Довлатова и воспоминаний о нем по адресу Литейный, 57. В Доме журналиста состоится диалог между Львом Лурье и Глебом Моревым на тему культурного взрыва в 1989 году. Юрий Каракур проведет "пьяный диктант" по произведениям писателя и многое другое.

Фото: dovlatovday.ru

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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