Фестиваль "День Д"

30-31 августа 2025 года в Петербурге на разных площадках в девятый раз пройдет фестиваль Сергея Довлатова и его времени "День Д".

На фестивале 2025 года будет много как уже традиционных для фестиваля событий, так и совершенно новых не только тем, но и форматов. Среди привычных мероприятий "Дня Д" — курируемый идеологом фестиваля историком Львом Лурье лекторий в Новой Голландии.

В этом году акцент сделан на связь с современностью, поэтому будет много поэзии, — жанра, острее всего чувствующего время: поэтические рэп-баттлы, импровизации, концерты, слэмы. Запланировано много новых интерактивных форматов: от спектаклей до драмеди-клаба и "самолектория", в ходе которых желающие смогут рассказать свои "околодовлатовские" истории. Премьера спектакля режиссера Александра Савчука пройдет в уникальном месте — прямо в квартире писателя на Рубинштейна, 23, в которой он прожил около 30 лет. Много новых площадок, премьер, имён и, конечно же, самое трогательное событие "Дня Д" — парад фокстерьеров.

Слоган Дня Д-2025: "В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда".

Ежегодно в программе фестиваля более 60 мероприятий. Программа еще дополняется, скоро откроется регистрация на все события фестиваля.

*Для посетителей старше 12 лет.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля "День Д"