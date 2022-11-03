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Фестиваль "Чудо Света" в Петербурге посмотрели почти полмиллиона человек
Сегодня, 8:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Фестиваль "Чудо Света" в Петербурге посмотрели почти полмиллиона человек

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В этом году мультимедийное шоу рассказало об истории развития электричества.

В Петербурге на выходных прошел фестиваль "Чудо Света", посвященный Дню народного единства. По данным пресс-службы комитета по развитию туризма, лично фестиваль посетили около 310 тысяч человек.

Еще около 150 тысяч человек смотрели "Чудо света" дистанционно.

В этом году мультимедийное шоу рассказало об истории развития электричества – от свечи Яблочкова до светодиодов и современных технологий.

Ранее стало известно, что музеи и парки для участников СВО могут сделать бесплатными в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/  Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Теги: чудо света
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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