Фестиваль "Чудо Света" в Петербурге посмотрели почти полмиллиона человек

В этом году мультимедийное шоу рассказало об истории развития электричества.

В Петербурге на выходных прошел фестиваль "Чудо Света", посвященный Дню народного единства. По данным пресс-службы комитета по развитию туризма, лично фестиваль посетили около 310 тысяч человек.

Еще около 150 тысяч человек смотрели "Чудо света" дистанционно.

В этом году мультимедийное шоу рассказало об истории развития электричества – от свечи Яблочкова до светодиодов и современных технологий.

Ранее стало известно, что музеи и парки для участников СВО могут сделать бесплатными в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга