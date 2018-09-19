Музеи и парки для участников СВО могут сделать бесплатными в Петербурге

За утверждение инициативы возьмётся городской комитет по культуре.

В ЗакСе Северной столицы рассмотрели законопроект о праве участникам спецоперации и их семьям бесплатного посещения городских парков и музеев, которыми управляет Смольный. Вопрос был рассмотрен на последнем заседании.

Помимо самих бойцов, такое право в случае приятия документа будут иметь их супруги, несовершеннолетние дети, родители, дети-студенты очной формы обучения в возрасте до 23 лет, и, наконец, дети-инвалиды в любом возрасте.

За утверждение инициативы возьмётся комитет по культуре Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль "Чудо света" приурочат к открытию выставки "Россия" в Петербурге.

Фото: Piter.TV